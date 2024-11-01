Видео - В Кыргызстане мобильный комплекс “АвтоУраган-МС” активно применяют для административного розыска

Бишкек, "Саясат.kg". УПСМ ГУВД г. Бишкек призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения

Сотрудники Управления патрульной службы милиции ГУВД г. Бишкек на постоянной основе осуществляют контроль дорожной обстановки и автоматическую фото- и видеофиксацию нарушений Правил дорожного движения с применением мобильного аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-МС», установленного на патрульных служебных автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Мобильный комплекс «АвтоУраган-МС» предназначен для круглосуточного автоматического контроля дорожной обстановки и транспортных средств в режиме 360 градусов во всех направлениях вокруг патрульного автомобиля. В процессе патрулирования обеспечивается непрерывная видеофиксация, автоматическое выявление нарушений Правил дорожного движения, а также идентификация транспортных средств, находящихся в розыске, под арестом либо имеющих ограничения.

Применение современных технических средств направлено на усиление дорожного надзора, повышение дисциплины участников дорожного движения, профилактику дорожно-транспортных происшествий и обеспечение неотвратимости ответственности за допущенные нарушения.

УПСМ ГУВД г. Бишкек призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения.