Медицинская справка не требуется при замене бессрочных водительских прав

В настоящее время в системе «Түндүк» действительно запрашивается справка формы 083, однако данный момент будет учтён и с 15 января это требование планируется исключить.

Медицинская справка формы 083 не требуется при замене бессрочного водительского удостоверения. Об этом в прямом эфире сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, с 15 января по 15 февраля граждане смогут бесплатно обменять бессрочные водительские удостоверения. При этом необходимость получения справки формы 083 при замене документа отсутствует.

«Поступает много вопросов по поводу очередей за медицинской справкой формы 083. Хочу уточнить, что при замене бессрочного водительского удостоверения эта справка не нужна», — отметил Туманбаев.

Он подчеркнул, что медицинская справка потребуется только при первичном получении водительского удостоверения. Для замены же достаточно иметь действующее водительское удостоверение.

Каныбек Туманбаев также сообщил, что в настоящее время в системе «Түндүк» действительно запрашивается справка формы 083, однако данный момент будет учтён и с 15 января это требование планируется исключить.

Источник: Кабар