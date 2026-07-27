ТЭЦ Бишкека переходит в режим повышенной готовности

Все службы предприятия находятся в постоянном взаимодействии для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

В связи с предстоящим резким понижением температуры воздуха ТЭЦ города Бишкек переходит в режим повышенной готовности, сообщает мэрия столицы.

В этой связи для бесперебойного обеспечения энерго- и теплоснабжения усилены аварийные бригады, организовано круглосуточное дежурство технического и оперативного персонала, а также обеспечен дополнительный контроль за работой основного и вспомогательного оборудования.

Все службы предприятия находятся в постоянном взаимодействии для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

ТЭЦ города Бишкек принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной и надежной подачи тепла и электроэнергии потребителям в условиях пониженных температур.