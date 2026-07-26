Ответственность за пьяное вождение в Кыргызстане планируют ужесточить

Включая увеличение срока административного ареста до 20 суток.

На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша сегодня заместитель министра внутренних дел КР Октябрь Урмамбетов представил подготовленный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения».

Документ разработан во исполнение указа президента КР от 7 декабря 2021 года № 548 и направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, кодекс о правонарушениях, а также в Закон «О дорожном движении в КР». Основная цель - ужесточение ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Как отмечалось на заседании, предлагаемые меры направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, а также на профилактику преступлений и правонарушений на дорогах. В частности, предусматривается усиление ответственности за нарушения ПДД, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие тяжкие последствия, включая гибель одного или нескольких человек. В таких случаях предлагается исключить возможность освобождения от уголовной ответственности путем примирения с потерпевшими, а также запретить применение пробации к лицам, осужденным за подобные преступления.

Кроме того, предлагается в обязательном порядке назначать дополнительные наказания за преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения. Также вводится новый правовой механизм исполнения наказаний, предусматривающий четкий порядок изъятия, хранения и возврата водительских удостоверений по истечении срока лишения права управления.

Изменения в Кодекс о правонарушениях предусматривают ужесточение санкций за управление транспортным средством в состоянии опьянения, включая увеличение срока административного ареста до 20 суток.

Также предлагается ввести ответственность за превышение средней скорости движения в зоне действия фото- и видеокамер и усилить наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Законопроектом предусматривается возможность временного изъятия водительского удостоверения с последующей обязательной пересдачей квалификационных экзаменов на знание правил дорожного движения.

В Закон «О дорожном движении» предлагается ввести новые основные термины, определить обязанности владельцев транспортных средств по их государственной регистрации и перерегистрации, а также установить основания для отказа в регистрации. Использование незарегистрированных транспортных средств предлагается запретить. Также определяются условия получения права управления, возрастные ограничения, требования к водительскому стажу и соответствующие запреты.

Отдельным блоком законопроекта предлагается приравнять мопеды к механическим транспортным средствам, ввести их обязательную государственную регистрацию и установить требование о наличии водительского удостоверения категории «А» для управления мопедами. По мнению разработчиков, принятие этих норм позволит повысить дисциплину среди водителей мопедов и улучшить порядок дорожного движения в целом.

Источник: Кабар