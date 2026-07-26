900 км возможностей: ж/д ККУ преобразит логистику Кыргызстана

Это позволит эффективно обрабатывать и распределять грузопотоки, превращая Кыргызстан в важный региональный логистический хаб.

В ближайшем будущем Кыргызстан значительно укрепит свой транзитный потенциал благодаря запуску железнодорожной магистрали Китай–Кыргызстан–Узбекистан. По предварительным расчетам, реализация этого масштабного проекта позволит сократить логистические маршруты примерно на 900 километров, что открывает новые перспективы для региональной торговли. Об этом в эфире радио сообщил директор Института экономики и менеджмента КГУ имени И. Арабаева Максатбек Койчуманов.

По словам эксперта, строительство новой железной дороги предусматривает не только прокладку путей, но и создание ключевой инфраструктуры. В частности, на территории Кыргызстана, в районе Казармана, планируется возведение крупной перевалочной базы и развитие сопутствующей транспортно-логистической инфраструктуры. Это позволит эффективно обрабатывать и распределять грузопотоки, превращая Кыргызстан в важный региональный логистический хаб.

Максатбек Койчуманов подчеркнул, что экономическая выгода от реализации проекта будет многогранной. Ожидается создание значительного числа дополнительных рабочих мест как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации и обслуживания новой инфраструктуры. Кроме того, транзитные перевозки обеспечат стабильные и существенные поступления в государственный бюджет Кыргызстана, способствуя диверсификации источников дохода страны.

В целом, по оценке Койчуманова, проект железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан призван стать одним из фундаментальных факторов социально-экономического развития республики. Он не только сократит путь для товаров, но и проложит дорогу к новому этапу экономического роста и региональной интеграции Кыргызстана.

Источник: bishkek.media