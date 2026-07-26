В 2025 году через ПП «Сосновка» и «Кара-Кол» поступило более 300 млн сомов

В результате для водителей была прекращена возможность осуществления наличных платежей.

В 2025 году на пропускных пунктах «Сосновка» и «Кара-Кол» посредством системы безналичной оплаты с использованием QR-кода было собрано в общей сложности 300 млн 266 тыс. 484 сома. Это на 35,48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе КР.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев в целях повышения качества обслуживания населения, исключения человеческого фактора и предотвращения коррупционных проявлений поручил руководству государственного учреждения «Производственно-инновационный центр» в кратчайшие сроки перевести указанные пропускные пункты на безналичную форму оплаты для удобства граждан. В результате для водителей была прекращена возможность осуществления наличных платежей.

Отмечается, что в настоящее время граждане производят оплату современными и удобными способами - посредством QR-кода, через установленные на месте терминалы либо с использованием электронных кошельков через мобильные приложения.

"В связи с широким внедрением системы, разработанной сотрудниками государственного учреждения «Производственно-инновационный центр», численность персонала на контрольных пунктах была поэтапно оптимизирована.

Кроме того, в целях предотвращения транспортных заторов на пропускных пунктах «Сосновка» и «Кара-Кол» были расширены дорожные полосы. На указанных пунктах дополнительно построены и введены в эксплуатацию две полосы движения", - говорится в сообщении ведомства.