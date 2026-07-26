Глава Кабмина Адылбек Касымалиев проинспектировал строительство крупнейших инфраструктурных объектов столицы

Параллельно ведется активное развитие дорожной сети, обеспечивающей доступ к новому транспортному узлу.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку по строительным площадкам города Бишкек. В ходе инспекции Глава Кабмина ознакомился с реализацией масштабных проектов, направленных на развитие транспортной, торговой и спортивной инфраструктуры страны.



Первым пунктом программы стало посещение площадки строительства нового западного автовокзала. Объект имеет стратегическое значение для разгрузки центральной части Бишкека от междугороднего транспорта. Глава Кабмина подчеркнул важность соблюдения мировых стандартов логистики и комфорта для пассажиров.



Параллельно ведется активное развитие дорожной сети, обеспечивающей доступ к новому транспортному узлу. Адылбеку Касымалиеву представили проект строительства дорожных участков общей протяжённостью 8,74 км. Проект включает:

- участок длиной 5,775 км, который свяжет улицу Профсоюзную с Северной объездной дорогой;

- два дополнительных соединительных участка протяжённостью 1,376 км и 1,589 км.





Реализация этих проектов позволит создать эффективный транспортный коридор, который значительно снизит нагрузку на северную часть столицы.



Далее Глава Кабмина посетил место строительства нового Ошского рынка. Перенос торгового комплекса за пределы центра города - одна из ключевых мер по борьбе с дорожными заторами и улучшению архитектурного облика Бишкека. Адылбек Касымалиев поручил создать для предпринимателей и горожан максимально комфортные условия, включая современные склады и просторные парковки.



Управляющий делами Президента Кыргызской Республики Каныбек Туманбаев проинформировал, что строительные работы по автовокзалу, дорожной сети и новому рынку идут согласно графику. Было отмечено, что завершение строительства данных объектов запланировано на май текущего года.



В завершение поездки Председатель Кабмина ознакомился с ходом возведения стадиона международного класса «Бишкек Арена» в селе Орок.



Каныбек Туманбаев представил подробную информацию о ходе строительства. Спортивный комплекс, рассчитанный на 51 тысячу зрителей, строится в строгом соответствии со стандартами FIFA. Арена станет крупнейшим спортивным сооружением в стране, что позволит проводить в Кыргызстане футбольные матчи и культурные мероприятия мирового масштаба.





Особый акцент при проектировании сделан на инклюзивности: на трибунах и во всех функциональных зонах предусмотрены специализированные места и удобства для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).



По итогам рабочей поездки Адылбек Касымалиев дал ряд поручений профильным государственным органам и мэрии столицы. Глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости обеспечения безупречного качества дорожных и строительных работ, а также на строгом соблюдении установленных сроков сдачи объектов в эксплуатацию.