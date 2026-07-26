Генплан Бишкека-2050. Общественный транспорт может стать быстрее личного авто

Цель Генерального плана – повысить привлекательность передвижений по городу на общественном пассажирском транспорте

В мэрии Бишкека, отвечая на поступившие обращения горожан по поводу Генплана развития столицы до 2050 года, рассказали, что в столице предусматривается формирование 3-х новых систем ускоренных видов транспорта повышенной провозной способности:

- городская электричка,

- трамвай,

- метробус. Здесь предполагается развитие выделенных линий безрельсового общественного транспорта, без конкретизации вида транспорта на 2050 год (может быть автобус, электробус, троллейбус, водоробус либо иной перспективный безрельсовый транспорт).

В мэрии отмечают, что цель Генерального плана – повысить привлекательность передвижений по городу на общественном пассажирском транспорте, в том числе за счет развития ускоренных видов транспорта повышенной провозной способности, обособленных от общего транспортного потока. «При условии, когда общественный пассажирский транспорт будет иметь более высокую скорость сообщения по сравнению с индивидуальным транспортом (в т.ч. не будет стоять в пробках) и будет отвечать современным требованиям комфорта для пассажиров, предполагается, что доля жителей, пользующихся общественным транспортом, повысится, а доля жителей, пользующихся индивидуальным транспортом, соответственно, сократится в общей структуре передвижений», - поясняют в ведомстве.

Источник: Кабар