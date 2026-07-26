Новый Ошский рынок в Бишкеке планируют достроить до начала лета

С ходом работ ознакомился председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Строительство нового Ошского рынка в Бишкеке планируют завершить до начала лета. Объект расположен по пути в аэропорт «Манас», возле села Пригородное.



С ходом работ ознакомился председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.



Как сообщил начальник участка строительства Талант Керимкулов, общая площадь нового рынка составит 155 тыс. кв. м. По его словам, внутри планируется разместить около 10 тыс. торговых точек, а также подземный паркинг, рассчитанный на 500 машин.



Под складские помещения предусмотрено 20 тыс. кв. м, еще 50 тыс. кв. м рассчитаны для торговых точек. На прилегающей территории будет построена отдельная парковка, рассчитанная на 6 тыс. машин.



По информации Керимкулова, на объекте возводится 7 блоков. В пяти блоках будет вестись основная торговля. В 6-м блоке планируется продажа сухофруктов, а зелёный базар будет размещён в 7-м блоке.



Пять основных торговых блоков будут двухэтажными, не считая подземного паркинга.



Керимкулов отметил, что главным отличием нового Ошского рынка от действующего станет то, что он будет закрытым. Внутри будет тепло, а для летнего периода предусмотрены кондиционеры. По его словам, новый Ошский рынок по формату будет напоминать торговые центры.



Кроме того, во всех блоках торговые места будут разделены по категориям товаров — разные виды продукции не будут смешиваться, как это происходит на нынешнем Ошском рынке.



На сегодняшний день, по информации начальника участка, монолитные работы завершены на 90%. Сейчас ведутся работы по разделению бутиков и торговых точек, а также строительство переходов между блоками. Отмечается, что сами блоки будут застеклены.



Керимкулов также сообщил, что дизайном и архитектурой нового рынка занималась азербайджанская компания совместно с властями. По его словам, на каждом этапе государственный технадзор проводил проверку качества выполненных работ и выдавал разрешение на переход к следующему этапу строительства.



Отдельно он рассказал о решении вопроса с грунтовыми водами. Проблему удалось устранить за счёт прокладки дренажной системы, которая установлена также по периметру рынка. На объекте предусмотрено наружное и внутреннее дренажное кольцо.



«Когда мы начинали работу, вода выходила на глубине двух метров. После установки дренажной системы и строительства подземного паркинга на глубине четырёх метров проблемы с грунтовыми водами нет. Также на участке был заменен грунт с последующим послойным уплотнением», - пояснил Керимкулов.



В настоящее время на строительном участке работают около 500 рабочих и задействовано 20–30 единиц техники. По словам начальника участка, строители работают допоздна, однако работы ведутся не круглосуточно. В ближайшее время, в связи с хорошей погодой, планируется начать работы по благоустройству территории рынка.

Источник: АКИpress

