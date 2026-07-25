В Октябрьском районе прошла эстафета «Папа, мама и я – спортивная семья»

Бишкек, "Саясат.kg". Организатором мероприятия традиционно выступает Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

В Октябрьском районе города Бишкек состоялась районная спартакиада среди семей под названием «Папа, мама и я – спортивная семья». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В соревнованиях приняли участие 7 семейных команд, в состав которых вошли папы, мамы и дети в возрасте от 7 до 15 лет. Участники состязались в семи видах программы: национальная игра «Үч тапан чүкө», ведение мяча, эстафета со скакалкой, эстафета с палкой, перетягивание каната, забивание гвоздя и прыжки в мешках.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

I место - МТУ №404;

II место - МТУ №407;

III место - МТУ №406.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами: за первое место - аэрогриль, за второе место - микроволновая печь, за третье место - пылесос. Остальным участникам были вручены благодарственные сертификаты за активное участие и чайники.

Мероприятие проведено в целях широкого распространения Указа Президента Кыргызской Республики «Улуттук дем - дүйнөлүк бийиктик», а также укрепления семейных ценностей и развития института семьи в рамках спортивного соревнования «Дени сак үй-бүлө - жаркын келечек» Октябрьского района.

Организатором мероприятия традиционно выступает Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.