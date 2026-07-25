В Оше одну из улиц могут назвать в честь Баямана Эркинбаева

Инициативу озвучил мэр

В Оше одну из улиц могут назвать в честь бывшего депутата Жогорку Кенеша Баямана Эркинбаева. Инициативу озвучил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев во время очередного рейда по городу.

По его словам, вопрос увековечения памяти экс-нардепа вынесут на рассмотрение в установленном порядке. Также не исключается возможность установки памятника Баяману Эркинбаеву.

Поясним, предприниматель и экс-депутат Баяман Эркинбаев сыграл заметную роль в событиях марта 2005 года, которые окончились сменой власти и отставкой президента Аскара Акаева. В акциях протеста на юге республики и в Бишкеке активно участвовали его сторонники, в том числе воспитанники его спортивных школ. После мартовской революции, 21 сентября 2005 года Баяман Эркинбаев был застрелен в столице. Ему было 38 лет.

Источник: vesti.kg