В Минтруда напомнили о рабочих и нерабочих днях в 2026 году

Часть праздников не являются выходными днями

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции напомнили о рабочих и нерабочих днях в 2026 году.

Согласно производственному календарю на этот год, часть праздников не являются выходными днями.

Утверждены следующие праздничные даты:

-1 января — Новый год;

-23 февраля — День защитника Отечества;

-8 марта — Международный женский день;

-21 марта — Народный праздник Нооруз;

-7 апреля — День народной Апрельской революции;

-1 мая — Праздник труда;

-5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;

-9 мая — День Победы;

-31 августа — День независимости Кыргызской Республики;

-7 и 8 ноября — Дни истории и памяти предков.

Нерабочие праздничные дни:

-с 1 по 12 января — новогодние каникулы (продлены распоряжением кабмина);

-8 марта — Международный женский день;

-21 марта — Народный праздник Нооруз;

-с 1 по 8 мая — майские каникулы (включая День Конституции КР);

-5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;

-9 мая — День Победы;

-31 августа — День независимости Кыргызской Республики;

Нерабочими являются также Орозо айт и Курман айт, даты которых определяются по лунному календарю, и Рождество – 7 января.

Предпраздничные сокращенные дни: 20 марта, 30 апреля и 31 декабря.

Сокращенный праздничный рабочий день: 23 февраля, 7 апреля.

Источник: vesti.kg