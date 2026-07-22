В Минтруда напомнили о рабочих и нерабочих днях в 2026 году

Часть праздников не являются выходными днями
В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции напомнили о рабочих и нерабочих днях в 2026 году.
Согласно производственному календарю на этот год, часть праздников не являются выходными днями.
Утверждены следующие праздничные даты:
-1 января — Новый год;
-23 февраля — День защитника Отечества;
-8 марта — Международный женский день;
-21 марта — Народный праздник Нооруз;
-7 апреля — День народной Апрельской революции;
-1 мая — Праздник труда;
-5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;
-9 мая — День Победы;
-31 августа — День независимости Кыргызской Республики;
-7 и 8 ноября — Дни истории и памяти предков.
Нерабочие праздничные дни:
-с 1 по 12 января — новогодние каникулы (продлены распоряжением кабмина);
-8 марта — Международный женский день;
-21 марта — Народный праздник Нооруз;
-с 1 по 8 мая — майские каникулы (включая День Конституции КР);
-5 мая — День Конституции Кыргызской Республики;
-9 мая — День Победы;
-31 августа — День независимости Кыргызской Республики;
Нерабочими являются также Орозо айт и Курман айт, даты которых определяются по лунному календарю, и Рождество – 7 января.
Предпраздничные сокращенные дни: 20 марта, 30 апреля и 31 декабря.
Сокращенный праздничный рабочий день: 23 февраля, 7 апреля.
Источник: vesti.kg