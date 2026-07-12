Глава Минтранса объявил выговор ряду руководителей

Бишкек, "Саясат.kg". В совещании приняли участие руководители структурных и территориальных подразделений Министерства, а также начальники отделов центрального аппарата.

29 декабря 2025 года, под председательством министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева состоялось очередное аппаратное совещание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

В совещании приняли участие руководители структурных и территориальных подразделений Министерства, а также начальники отделов центрального аппарата.

На заседании были обсуждены актуальные вопросы отрасли. В связи с ходом строительства автомобильной дороги Балыкчы-Боконбаев-Каракол были объявлены выговоры первому заместителю министра транспорта и коммуникаций С.Т.О., директору Департамента дорожного хозяйства А.К.К., директору государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» А.Т.Н., а также заместителю директора данного предприятия О.К.К.

Глава ведомства подчеркнул, что строительство указанной автодороги находится на личном контроле заместителя Председателя Кабинета Министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, и поручил ускорить темпы выполняемых работ, уделить особое внимание качеству и завершить объект в установленные сроки.

Кроме того, министр Сыргабаев акцентировал внимание на вопросах содержания автомобильных дорог в зимний период и контроля за их состоянием, потребовав от руководителей, неспособных выполнять свои обязанности на должном уровне, подать заявления об освобождении от занимаемых должностей.