Президент: Число граждан на гемодиализе возросло до 4 тысяч

Будут внесены предложения о внесении изменений в закон, чтобы почку могли предоставлять не только близкие родственники, но и дальние.

Когда я пришел к власти, количество больных на гемодиализе составляло 2 тысячи, заявил президент Садыр Жапаров на IV Народном курултае.

Глава государства отметил, что тогда больные оплачивали половину стоимости процедуры.

«Получается, они отдавали свои заработанные деньги на гемодиализ. Сейчас процедура полностью финансируется государством. На сегодня количество больных достигло 4 тысяч, это 4,5 млрд сомов расхода. Чтобы сократить эти расходы, мы открыли два Центра по пересадке почки. Но за два года всего лишь 37 человек сделали операцию», - сказал Садыр Жапаров.

Президент сообщил о том, что будут внесены предложения о внесении изменений в закон, чтобы почку могли предоставлять не только близкие родственники, но и дальние.

Источник: Кабар