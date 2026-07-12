Екатерину Бивол будут судить в РФ за оскорбление кыргызов и казахов

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело в отношении россиянки

Екатерину Бивол, бывшую супругу чемпиона мира по боксу и уроженца Токмака Дмитрия Бивола, будут судить в России за оскорбительные высказывания в отношении кыргызов и казахов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол. Она обвиняется по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Дело открыли на основании видео в Telegram-канале, где женщина грубо высказывается о кыргызах и казахах.

Суд над россиянкой состоится 29 января 2026 года. Ей грозит денежный штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест.

Напомним, в Кыргызстане и Казахстане на Екатерину Бивол возбудили уголовные дела, ее объявили в розыск. Сама женщина ранее говорила, что ей ничто не грозит, так как она гражданка РФ, и с ней никто из правоохранительных органов не связывался.

Источник: vesti.kg



