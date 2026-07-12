Жогорку Кенеш утвердил размер премии имени Айтматова на 2026 год

Депутаты приняли проект постановления Жогорку Кенеша «Об утверждении размера денежного вознаграждения премии на 2026 год.

На заседании Жогорку Кенеша 25 декабря депутаты рассмотрели проект постановления парламента «Об утверждении размера денежного вознаграждения премии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств имени Чингиза Айтматова на 2026 год».

Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов отметил, что проектом постановления предлагается утвердить размер денежного вознаграждения премии на 2026 год в сумме 1 млн сомов.

По итогам рассмотрения, депутаты приняли проект постановления Жогорку Кенеша «Об утверждении размера денежного вознаграждения премии на 2026 год.

Источник: Кабар