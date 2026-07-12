В Бишкеке задержан пьяный водитель, совершивший ДТП

Однако водитель отрицал факт управления автомобилем, несмотря на наличие видеодоказательств.

24 декабря 2025 года примерно в 23:58 в службу 102 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Subaru, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ г.Бишкек.

Сотрудниками УПСМ города Бишкек незамедлительно были приняты меры, и по горячим следам автомобиль, а также водитель данного транспортного средства были установлены. Однако водитель отрицал факт управления автомобилем, несмотря на наличие видеодоказательств.

В результате автомашина была водворена на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены все необходимые протоколы о правонарушениях.

Данный случай в очередной раз подтверждает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Уважаемые водители! Пьяный водитель — это потенциальный убийца. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите жизни окружающих вас людей.



