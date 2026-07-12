Баткен: Завершено строительство дороги в село Зардалы - Видео

Бишкек, "Саясат.kg". На упомянутой автодороге был построен 30-метровый железный мост. Село Зардалы расположено в высокогорной и труднодоступной местности Баткенской области.

В Баткенской области завершено строительство автомобильной дороги Сары-Талаа-Кызыл-Таш-Зардалы, ведущей в село Зардалы. Объект введен в эксплуатацию.

На упомянутой автодороге был построен 30-метровый железный мост. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Напомним, что 29 сентября 2024 года Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил село Зардалы и в ходе встречи с жителями сообщил, что в следующем году начнется строительство дороги в село, а также будут проведены работы по обеспечению электроэнергией и строительству малой ГЭС.

Село Зардалы расположено в высокогорной и труднодоступной местности Баткенской области.