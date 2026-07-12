Генплан-2050: в столице продолжаются общественные слушания

Бишкек, "Саясат.kg". 25 октября 2025 года проект Генерального плана Бишкека до 2050 года был опубликован на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения.

Принимают участие заместитель мэра Азамат Кадыров, главный архитектор Медер Кыдырмаев, заместитель руководителя НИИ перспективного градостроительства Санкт-Петербурга Ирина Гришечкина и представители городских служб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе общественных слушаний жителям Свердловского и Октябрьского районов была представлена информация по проекту Генерального плана, а также обеспечена возможность высказать предложения и замечания. При этом участие в общественных слушаниях открыто для всех горожан независимо от регистрации и фактического места проживания в городе Бишкек.

25 октября 2025 года проект Генерального плана Бишкека до 2050 года был опубликован на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения. На сегодняшний день в муниципалитет поступило 370 предложений и замечаний от жителей города. Кроме того, с 27 октября 2025 года горожане могут ознакомиться с проектом в бумажном виде – консультации уже получили 91 человек.