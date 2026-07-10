Президент Садыр Жапаров запустил первую солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт в Кемине

В своей речи Глава государства подтвердил стратегическую цель - вырабатывать электроэнергию из альтернативных источников.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 декабря, принял участие в торжественной церемонии запуска первой солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в Кеминском районе Чуйской области.

В начале мероприятия гостям продемонстрировали видеоролик о мощностях проекта. Станция будет вырабатывать около 210 млн кВт⋅ч чистой электроэнергии. Выбросы углекислого газа сократятся на 120 тысяч тонн.

В своей речи Глава государства подтвердил стратегическую цель - вырабатывать электроэнергию из альтернативных источников.

Он констатировал важную роль энергетической отрасли. Промышленность, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство и другие сферы полностью опираются на электроэнергию.

Президент акцентировал внимание на проделанной работе в сфере энергетики. В том числе полное обновление четырех агрегатов Токтогульской ГЭС. После реконструкции мощность станции увеличилась с 1200 до 1440 мегаватт.

Также в этом году в Иссык-Кульской, Чуйской, Баткенской и Джалал-Абадской областях построили и ввели в эксплуатацию ряд малых ГЭС. Сейчас ведутся проектные работы по строительству новых гидроэлектростанций.

Наряду с гидроэнергетикой на протяжении двух лет в пилотном режиме реализуются проекты по производству солнечной энергии.

«Открытие солнечной электростанции - начало важного этапа в укреплении энергетической независимости нашей страны и развитии возобновляемых источников энергии.

Мы пришли к пониманию того, что без активного развития возобновляемых источников энергии невозможно в полной мере обеспечить население и субъекты экономики стабильным электроснабжением», - сказал Садыр Жапаров и сделал акцент на формирующемся портфеле крупных инвестиционных проектов в этой сфере.

Он обозначил задачи государства, включая создание благоприятных условий для инвесторов, формирование стабильной нормативно-правовой базы, обеспечение прозрачных и понятных механизмов взаимодействия между государством и бизнесом.

«Мы обеспечиваем поступательное развитие этого сектора за счет максимального упрощения процедур получения разрешений на ведение предпринимательской деятельности. В то же время частный сектор является основным источником инвестиций, современных технологий и управленческих решений.

Мы рассматриваем предпринимателей не только как инвесторов, но и как стратегических партнеров в реализации энергетических проектов и внедрении инноваций», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в результате последовательных действий между Кабинетом Министров и инвесторами было подписано 12 соглашений о строительстве солнечных и ветровых электростанций общей мощностью более 5 гигаватт.

Говоря о первой солнечной электростанции в стране, Садыр Жапаров отметил, что объем инвестиций составил 56 млн долларов США. Этот проект является одним из крупнейших по объему инвестиций в солнечную энергетику и демонстрирует растущий интерес иностранных инвесторов к этому сектору.

«Годового объема выработки электроэнергии будет достаточно, чтобы покрыть потребности одного района. Реализация проекта не создаст дополнительной нагрузки на инфраструктуру электроснабжения, будет способствовать увеличению налоговых поступлений и созданию новых рабочих мест, обеспечив социально-экономическое развитие региона», - сказал Глава государства.

В завершение речи, Глава государства подчеркнул значимость перехода к устойчивым и чистым источникам энергии на пути преобразования Кыргызстана в развитое и современное государство, и выразил признательность инвесторам и специалистам, внесшим вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Далее Президент Садыр Жапаров осмотрел технические помещения солнечной электростанции, затем побеседовал с местными жителями, которые подняли социально значимые темы. Они также выразили благодарность Главе государства за внимание к региону, поддержку и реализацию крупных проектов.