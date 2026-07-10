Генплан–2050: в Бишкеке стартовали общественные слушания

С 27 октября 2025 года горожане могут ознакомиться с проектом в бумажном виде – консультации уже получили 91 человек.

В столице в театре «Тунгуч» начались общественные слушания проекта Генерального плана города Бишкек до 2050 года. Мероприятие прошло под председательством мэра Айбека Джунушалиева при участии разработчиков Научно-исследовательского института во главе с руководителем проекта Ириной Гришечкиной. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Жителей Ленинского и Первомайского районов ознакомили с основными положениями проекта. В слушаниях также приняли участие делегаты IV Народного курултая и депутаты Бишкекского городского кенеша.

Мэр города отметил, что при разработке Генплана был учтен международный опыт. Он напомнил, что концептуальный план развития Бишкека до 2050 года был подготовлен японской компанией Nikken Sekkei.

«В дальнейшем к работе был привлечен НИИ планирования Санкт-Петербурга. Это институт с большим международным опытом: им разработано более 700 генеральных планов, из которых 95 % уже утверждены. Их независимая и объективная позиция важна для нас – специалисты показывают реальную ситуацию в городе в рамках действующих норм», – подчеркнул Айбек Джунушалиев.

В целях обеспечения открытости и вовлечения горожан был создан специализированный сайт genplan.bishkek.gov.kg, где размещены материалы проекта и проведены опросы среди населения.

25 октября 2025 года проект Генерального плана Бишкека до 2050 года был опубликован на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения. На сегодняшний день в муниципалитет поступило 370 предложений и замечаний от жителей города. Кроме того, с 27 октября 2025 года горожане могут ознакомиться с проектом в бумажном виде – консультации уже получили 91 человек.

«Наша цель – создать современный, благоустроенный и экологичный город для жителей и гостей столицы», — отметил мэр.

Заседание продолжилось в формате «вопрос–ответ», в ходе которого горожане смогли получить разъяснения от представителей городских служб и разработчиков проекта.ы