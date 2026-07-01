В Бишкеке прошли похороны генерал-майора Джоомарта Бошкоева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 19 декабря 2025 года, в Бишкеке состоялась церемония прощания и похорон генерал-майора Бошкоева Джоомарта Тербишалиевича, скончавшегося 18 декабря 2025 года. Отдать последнюю дань памяти выдающемуся военному деятелю и ветерану органов национальной безопасности пришли руководство и личный состав органов национальной безопасности, ветераны службы, родные и близкие покойного.

В траурных мероприятиях принял участие Заместитель Кабинета Министров Кыргызской Республики — Председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев. Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей и сопровождалась оркестром, что подчеркнуло особые заслуги покойного перед государством.

Генерал-майор Джоомарт Бошкоев был предан земле на Ала-Арчинском кладбище. Его профессиональная деятельность внесла значительный вклад в становление и развитие системы государственной охраны и национальной безопасности Кыргызской Республики. Память о нем навсегда сохранится в истории силовых структур и в сердцах коллег и соратников.