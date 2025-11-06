На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель сохраняются ограничения для движения грузовиков

Из-за резкого изменения погоды в большинстве регионов идет снег, и работы по очистке дорог ведутся без перерыва.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций КР, государственные предприятия «Кыргызавтожол-Түштүк» и «Кыргызавтожол-Түндүк» круглосуточно проводят посыпку дорог песчано-солевой смесью. Движение открыто.

По состоянию на 09:15, 6 ноября, на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель автодороги Бишкек–Ош сохраняется временное ограничение для проезда большегрузных автомобилей. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Министерство призывает водителей не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать правила дорожного движения и заранее заменить шины на зимние.

Источник: Кабар