Кыргызстан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере пищевой промышленности

В посольстве Венгрии в Бишкеке сегодня проходит венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности, направленный на развитие сотрудничества и обмен опытом между предприятиями двух стран.

По данным Минсельхоза, в мероприятии принимают участие ведущие венгерские компании Maurer Gép, Kavali и Unimatik, представляющие современное оборудование и инновационные решения для переработки фруктов и овощей. Форум стал площадкой для установления прямых контактов между предпринимателями, обсуждения совместных проектов и ознакомления с передовыми технологиями переработки продукции.

Директор Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР М. Чыналиев рассказал участникам о мерах финансовой поддержки, доступных предпринимателям, и программах, реализуемых министерством в целях стимулирования развития пищевой отрасли.

Основная цель форума — укрепление венгерско-кыргызского делового партнёрства, расширение инвестиционных и технологических связей, а также внедрение передовых решений для повышения эффективности перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Источник: Кабар