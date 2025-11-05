Мэрия Бишкека вернула в муниципальную собственность помещение аптеки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Объект на улице Боконбаева стал частью муниципального фонда после разъяснительной работы мэрии

В Бишкеке в муниципальную собственность возвращено помещение аптеки, расположенное на улице Боконбаева, 144Б. Площадь объекта составляет 35 квадратных метров, а прилегающего участка — около 100 квадратных метров. Ранее помещение находилось в пользовании частного предпринимателя, однако после разъяснительной работы Управления по контролю за землепользованием мэрии столицы имущество было добровольно возвращено городу.

В мэрии отметили, что продолжают системную работу по выявлению и возврату муниципальных объектов, чтобы обеспечить эффективное использование городской собственности и защитить имущественные интересы Бишкека.

Источник: vesti.kg



