Утвержден размер среднемесячной зарплаты по регионам на 2026 год

Бишкек, "САЯСАТ.KG". C учетом всех предприятий и без учета тех, где среднемесячная зарплата превышает среднереспубликанский уровень на 50%.

Утвержден размер среднемесячной заработной платы по районам и городам республики для расчета подоходного налога и страховых взносов на 2026 год. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.



Данные представлены в двух вариантах: с учетом всех предприятий и без учета тех, где среднемесячная зарплата превышает среднереспубликанский уровень на 50%.



По Кыргызской Республике в целом:



- С учетом всех предприятий: 36 тыс. 47 сомов;



- Без учета высокозарплатных предприятий: 26 тыс. 212 сомов;



- Без Кумтора: 35 тыс. 97 сомов.



Баткенская область:



- Область: 26 тыс. 662 сома / 23 тыс. 900 сомов



- Баткенский район: 23 тыс. 946 сомов / 23 тыс. 946 сомов



- Лейлекский район: 28 тыс. 19 сомов / 25 тыс. 138 сомов



- Кадамжайский район: 25 тыс. 90 сомов / 22 тыс. 465 сомов



- г. Баткен: 36 тыс. 672 сома / 30 тыс. 504 сома



- г. Сулюкта: 21 тыс. 784 сома / 20 тыс. 417 сомов



- г. Кызыл-Кия: 22 тыс. 398 сомов / 21 тыс. 315 сомов



Жалал-Абадская область:



- Область: 31 тыс. 229 сомов / 24 тыс. 325 сомов



- Аксыйский район: 23 тыс. 84 сома / 21 тыс. 970 сомов



- Алабукинский район: 39 тыс. 564 сома / 20 тыс. 620 сомов



- Базаркоргонский район: 22 тыс. 758 сомов / 21 тыс. 649 сомов



- Ноокенский район: 33 тыс. 406 сомов / 22 тыс. 253 сома



- Сузакский район: 23 тыс. 854 сома / 23 тыс. 554 сома



- Тогуз-Тороузский район: 40 тыс. 861 сом / 30 тыс. 6 сомов



- Токтогульский район: 29 тыс. 194 сома / 27 тыс. 106 сомов



- Чаткальский район: 55 тыс. 183 сома / 26 тыс. 750 сомов



- г. Жалал-Абад: 29 тыс. 658 сомов / 27 тыс. 435 сомов



- г. Кара-Куль: 50 тыс. 642 сома / 36 тыс. 718 сомов



- г. Майлуу-Суу: 23 тыс. 8 сомов / 22 тыс. 282 сома



- г. Ташкомур: 22 тыс. 155 сомов / 15 тыс. 53 сома



Иссык-Кульская область:



- Область: 41 тыс. 84 сома / 24 тыс. 446 сомов



- Без Кумтора: 26 тыс. 460 сомов



- Аксуйский район: 26 тыс. 763 сома / 24 тыс. 754 сома



- Жетиогузский район: 96 тыс. 813 сомов / 22 тыс. 658 сомов



- Жетиогузский район (без Кумтора): 24 тыс. 164 сома



- Иссык-Кульский район: 24 тыс. 724 сома / 22 тыс. 488 сомов



- Тонский район: 26 тыс. 740 сомов / 25 тыс. 258 сомов



- Тюпский район: 25 тыс. 155 сомов / 23 тыс. 965 сомов



- г. Каракол: 28 тыс. 986 сомов / 26 тыс. 582 сома



- г. Балыкчи: 26 тыс. 722 сома / 24 тыс. 559 сомов



Нарынская область:



- Область: 35 тыс. 205 сомов / 29 тыс. 380 сомов



- Ак-Талинский район: 30 тыс. 688 сомов / 28 тыс. 370 сомов



- Ат-Башынский район: 33 тыс. 317 сомов / 30 тыс. 902 сома



- Жумгальский район: 31 тыс. 617 сомов / 26 тыс. 537 сомов



- Кочкорский район: 28 тыс. 888 сомов / 26 тыс. 643 сома



- Нарынский район: 33 тыс. 285 сомов / 26 тыс. 964 сома



- г. Нарын: 43 тыс. 64 сома / 33 тыс. 504 сома



Ошская область:



- Область: 25 тыс. 200 сомов / 24 тыс. 6 сомов



- Алайский район: 32 тыс. 211 сомов / 29 тыс. 776 сомов



- Араванский район: 22 тыс. 723 сома / 21 тыс. 952 сома



- Каракульжинский район: 25 тыс. 309 сомов / 24 тыс. 208 сомов



- Кара-Сууский район: 24 тыс. 382 сома / 23 тыс. 494 сома



- Ноокатский район: 24 тыс. 523 сома / 23 тыс. 770 сомов



- Узгенский район: 23 тыс. 665 сомов / 22 тыс. 576 сомов



- Чон-Алайский район: 32 тыс. 430 сомов / 28 тыс. 950 сомов



Таласская область:



- Область: 34 тыс. 68 сомов / 23 тыс. 659 сомов



- Айтматовский район: 23 тыс. 794 сома / 20 тыс. 277 сомов



- Бакай-Атинский район: 22 тыс. 311 сомов / 21 тыс. 526 сомов



- Манасский район: 21 тыс. 738 сомов / 21 тыс. 85 сомов



- Таласский район: 61 тыс. 845 сомов / 24 тыс. 344 сома



- г. Талас: 29 тыс. 972 сома / 27 тыс. 177 сомов



Чуйская область:



- Область: 27 тыс. 819 сомов / 23 тыс. 829 сомов



- Аламудунский район: 25 тыс. 465 сомов / 24 тыс. 573 сома



- Жайылский район: 25 тыс. 841 сом / 24 тыс. 652 сома



- Кеминский район: 34 тыс. 592 сома / 22 тыс. 109 сомов



- Московский район: 24 тыс. 18 сомов / 22 тыс. 741 сом



- Панфиловский район: 26 тыс. 572 сома / 25 тыс. 593 сома



- Сокулукский район: 25 тыс. 171 сом / 23 тыс. 126 сомов



- Ысыкатинский район: 25 тыс. 589 сомов / 20 тыс. 951 сом



- Чуйский район: 27 тыс. 435 сомов / 26 тыс. 218 сомов



- г. Токмок: 26 тыс. 262 сома / 24 тыс. 368 сомов



г. Бишкек:



- Город: 44 тыс. 74 сома / 28 тыс. 829 сомов



- Ленинский район: 44 тыс. 91 сом / 28 тыс. 332 сома



- Октябрьский район: 40 тыс. 734 сома / 29 тыс. 738 сомов



- Первомайский район: 48 тыс. 349 сомов / 27 тыс. 771 сом



- Свердловский район: 40 тыс. 636 сомов / 29 тыс. 951 сом



г. Ош: 30 тыс. 39 сомов / 26 тыс. 922 сома



Известно, что данные будут использоваться налоговыми органами и фондами социального страхования при расчете обязательных платежей в 2026 году.

Источник: tazabek.kg

