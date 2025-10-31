Утвержден размер среднемесячной зарплаты по регионам на 2026 год

           
Бишкек, "САЯСАТ.KG". C учетом всех предприятий и без учета тех, где среднемесячная зарплата превышает среднереспубликанский уровень на 50%.

Утвержден размер среднемесячной заработной платы по районам и городам республики для расчета подоходного налога и страховых взносов на 2026 год. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Данные представлены в двух вариантах: с учетом всех предприятий и без учета тех, где среднемесячная зарплата превышает среднереспубликанский уровень на 50%.

По Кыргызской Республике в целом:

- С учетом всех предприятий: 36 тыс. 47 сомов;

- Без учета высокозарплатных предприятий: 26 тыс. 212 сомов;

- Без Кумтора: 35 тыс. 97 сомов.

Баткенская область:

- Область: 26 тыс. 662 сома / 23 тыс. 900 сомов

- Баткенский район: 23 тыс. 946 сомов / 23 тыс. 946 сомов

- Лейлекский район: 28 тыс. 19 сомов / 25 тыс. 138 сомов

- Кадамжайский район: 25 тыс. 90 сомов / 22 тыс. 465 сомов

- г. Баткен: 36 тыс. 672 сома / 30 тыс. 504 сома

- г. Сулюкта: 21 тыс. 784 сома / 20 тыс. 417 сомов

- г. Кызыл-Кия: 22 тыс. 398 сомов / 21 тыс. 315 сомов

Жалал-Абадская область:

- Область: 31 тыс. 229 сомов / 24 тыс. 325 сомов

- Аксыйский район: 23 тыс. 84 сома / 21 тыс. 970 сомов

- Алабукинский район: 39 тыс. 564 сома / 20 тыс. 620 сомов

- Базаркоргонский район: 22 тыс. 758 сомов / 21 тыс. 649 сомов

- Ноокенский район: 33 тыс. 406 сомов / 22 тыс. 253 сома

- Сузакский район: 23 тыс. 854 сома / 23 тыс. 554 сома

- Тогуз-Тороузский район: 40 тыс. 861 сом / 30 тыс. 6 сомов

- Токтогульский район: 29 тыс. 194 сома / 27 тыс. 106 сомов

- Чаткальский район: 55 тыс. 183 сома / 26 тыс. 750 сомов

- г. Жалал-Абад: 29 тыс. 658 сомов / 27 тыс. 435 сомов

- г. Кара-Куль: 50 тыс. 642 сома / 36 тыс. 718 сомов

- г. Майлуу-Суу: 23 тыс. 8 сомов / 22 тыс. 282 сома

- г. Ташкомур: 22 тыс. 155 сомов / 15 тыс. 53 сома

Иссык-Кульская область:

- Область: 41 тыс. 84 сома / 24 тыс. 446 сомов

- Без Кумтора: 26 тыс. 460 сомов

- Аксуйский район: 26 тыс. 763 сома / 24 тыс. 754 сома

- Жетиогузский район: 96 тыс. 813 сомов / 22 тыс. 658 сомов

- Жетиогузский район (без Кумтора): 24 тыс. 164 сома

- Иссык-Кульский район: 24 тыс. 724 сома / 22 тыс. 488 сомов

- Тонский район: 26 тыс. 740 сомов / 25 тыс. 258 сомов

- Тюпский район: 25 тыс. 155 сомов / 23 тыс. 965 сомов

- г. Каракол: 28 тыс. 986 сомов / 26 тыс. 582 сома

- г. Балыкчи: 26 тыс. 722 сома / 24 тыс. 559 сомов

Нарынская область:

- Область: 35 тыс. 205 сомов / 29 тыс. 380 сомов

- Ак-Талинский район: 30 тыс. 688 сомов / 28 тыс. 370 сомов

- Ат-Башынский район: 33 тыс. 317 сомов / 30 тыс. 902 сома

- Жумгальский район: 31 тыс. 617 сомов / 26 тыс. 537 сомов

- Кочкорский район: 28 тыс. 888 сомов / 26 тыс. 643 сома

- Нарынский район: 33 тыс. 285 сомов / 26 тыс. 964 сома

- г. Нарын: 43 тыс. 64 сома / 33 тыс. 504 сома

Ошская область:

- Область: 25 тыс. 200 сомов / 24 тыс. 6 сомов

- Алайский район: 32 тыс. 211 сомов / 29 тыс. 776 сомов

- Араванский район: 22 тыс. 723 сома / 21 тыс. 952 сома

- Каракульжинский район: 25 тыс. 309 сомов / 24 тыс. 208 сомов

- Кара-Сууский район: 24 тыс. 382 сома / 23 тыс. 494 сома

- Ноокатский район: 24 тыс. 523 сома / 23 тыс. 770 сомов

- Узгенский район: 23 тыс. 665 сомов / 22 тыс. 576 сомов

- Чон-Алайский район: 32 тыс. 430 сомов / 28 тыс. 950 сомов

Таласская область:

- Область: 34 тыс. 68 сомов / 23 тыс. 659 сомов

- Айтматовский район: 23 тыс. 794 сома / 20 тыс. 277 сомов

- Бакай-Атинский район: 22 тыс. 311 сомов / 21 тыс. 526 сомов

- Манасский район: 21 тыс. 738 сомов / 21 тыс. 85 сомов

- Таласский район: 61 тыс. 845 сомов / 24 тыс. 344 сома

- г. Талас: 29 тыс. 972 сома / 27 тыс. 177 сомов

Чуйская область:

- Область: 27 тыс. 819 сомов / 23 тыс. 829 сомов

- Аламудунский район: 25 тыс. 465 сомов / 24 тыс. 573 сома

- Жайылский район: 25 тыс. 841 сом / 24 тыс. 652 сома

- Кеминский район: 34 тыс. 592 сома / 22 тыс. 109 сомов

- Московский район: 24 тыс. 18 сомов / 22 тыс. 741 сом

- Панфиловский район: 26 тыс. 572 сома / 25 тыс. 593 сома

- Сокулукский район: 25 тыс. 171 сом / 23 тыс. 126 сомов

- Ысыкатинский район: 25 тыс. 589 сомов / 20 тыс. 951 сом

- Чуйский район: 27 тыс. 435 сомов / 26 тыс. 218 сомов

- г. Токмок: 26 тыс. 262 сома / 24 тыс. 368 сомов

г. Бишкек:

- Город: 44 тыс. 74 сома / 28 тыс. 829 сомов

- Ленинский район: 44 тыс. 91 сом / 28 тыс. 332 сома

- Октябрьский район: 40 тыс. 734 сома / 29 тыс. 738 сомов

- Первомайский район: 48 тыс. 349 сомов / 27 тыс. 771 сом

- Свердловский район: 40 тыс. 636 сомов / 29 тыс. 951 сом

г. Ош: 30 тыс. 39 сомов / 26 тыс. 922 сома

Известно, что данные будут использоваться налоговыми органами и фондами социального страхования при расчете обязательных платежей в 2026 году.

