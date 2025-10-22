Машина насмерть сбила трехлетнюю девочку на парковке ТЦ «Азия Молл»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Водитель задержан, возбуждено уголовное дело

На парковке торгового центра «Азия Молл» в Бишкеке автомобиль насмерть сбил трехлетнюю девочку, пишут СМИ со ссылкой на УПСМ.

Трагедия произошла 20 октября примерно в 18:40. Автомобиль GMC ACADIA совершил наезд на А. С., 2022 года рождения. Девочка от полученных травм скончалась на месте. За рулем находился 39-летний А. Б.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель А. Б. заявил, что не заметил ребенка на парковке. Он задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Источник: vesti.kg



