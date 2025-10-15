В Бишкеке ночью ожидается лишь +4 градуса. Прогноз погоды на 16-19 октября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Бишкеке дожди возможны лишь в воскресенье.

16 октября переменная облачность. Ночью температура опустится до +4 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов.

17 октября будет солнечно. Ночью прогнозируют +5 градусов, днем столбик термометра поднимется до +24 градусов.

18 октября ожидается небольшая облачность. Ночью будет +6 градусов, а днем до +21 градуса.

19 октября днем возможны дожди, а температуру прогнозируют в районе +18 градусов. Ночью пасмурно, но без осадков, похолодает до +6 градусов.

Источник: 24.kg