Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились. О чем говорили

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Во встрече приняли участие акимы приграничных районов и руководители силовых структур.

Представитель президента в Баткенской области Айбек Шаменов встретился на границе с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзодой. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Как сообщили в аппарате полпреда, стороны обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы, планируемые переселения населения, расчистку дворов и садов, а также коммерческих объектов.

Также договорились о проведении разъяснительной работы среди населения и обеспечении общественной безопасности на приграничных территориях.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять добрососедские отношения и продолжать сотрудничество.

Источник: 24.kg