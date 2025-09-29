Садыр Жапаров открыл дорогу Тюп–Кеген в Иссык-Кульской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Автодорога Тюп–Кеген, протяженностью 52 километра, построена в соответствии с современными стандартами.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 29 сентября, принял участие в церемонии открытия дороги Тюп–Кеген в Тюпском районе Иссык-кульской области.

Глава государства отметил, что все добрые намерения и устремления воплощаются в жизнь именно через развитие дорог, являющихся опорой прогресса. «Там, где строятся качественные автодороги, оживает общение, растет торговля и экономика, развивается туризм и улучшается уровень жизни людей», - сказал он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что у каждого населенного пункта, будь то село, область или республика, первым впечатлением становится дорога, ведущая к дому. Он констатировал, что именно поэтому в последние годы государство уделяет особое внимание развитию дорожной отрасли и создает необходимые условия для ее роста.

Президент акцентировал, что сегодня во всех уголках страны активно ведется строительство современных, качественных дорог. В связи с этим, он особо подчеркнул, что значительная часть крупных проектов реализуется за счет государственного бюджета. Так, в текущем году более 80 процентов строящихся дорог финансируется именно из бюджета страны.

Таким образом, Садыр Жапаров обозначил, что дорожной отрасли уделяется особое внимание и оказывается серьезная поддержка. Ярким примером этого является то, что с 2021 года по сегодняшний день на транспорт и дорожную сферу выделено свыше 102 млрд сомов.

Глава государства выразил надежду, что эти изменения создают условия для уменьшения и правильного регулирования процессов урбанизации. Жители сел начинают верить, что можно не уезжать в крупные города, в том числе в Бишкек или Ош, а находить работу, развивать предпринимательство и достойно жить прямо в селе.

«Поэтому где бы ни строилась или ремонтировалась новая дорога, она является не просто инфраструктурой, соединяющей регионы. Это еще и средство укрепления связей между людьми, их единства, а также определяющий фактор будущего развития нашего государства», - сказал президент.

В рамках «Третьей фазы проекта по улучшению региональных маршрутов в Центральной Азии», который реализуется совместно Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Всемирным банком, обновляется и вводится в эксплуатацию ряд автодорог. Основная цель этого проекта - укрепление региональных связей, улучшение условий жизни населения, расширение торгово-экономических отношений с соседними странами и повышение туристического потенциала.

Автодорога Тюп–Кеген, протяженностью 52 километра, построена в соответствии с современными стандартами. Полностью обновлен участок с 39-го по 76-й километр, а также 13 километров автодороги Каркыра–Турук–Сары-Жаз.

Глава государства подчеркнул, что эта дорога имеет важное экономическое и социальное значение, так как она соединяет живописный Иссык-Куль с Алматинской областью и городом Алматы братского казахского народа. Однако проект не ограничивается только строительством дороги. Он также направлен на развитие устойчивого туризма в Иссык-Кульской области.

Он привел в пример, что теперь не только иностранные туристы, но и наши соотечественники со всех уголков страны смогут посетить знаменитое высокогорное пастбище Каркыра, воспетое в эпосе «Манас». Тут же для поддержки туристической отрасли в регионе построено 5 туристических сервисных центров в населенных пунктах Балыкчы, Боконбаев, Тосор, Теплоключенка и Тюп, а также проведена большая работа по улучшению инвестиционного климата. Кроме того, отремонтирована дорога к историческому комплексу Сан-Таш, заасфальтированы внутренние дороги соседних сел.

Глава государства отметил, что реализация таких масштабных проектов - результат надежного сотрудничества Кыргызстана с международными партнерами. В этой связи он выразил благодарность Всемирному банку, профильным министерствам, подрядным организациям и всем строителям, успешно воплотившим проект в жизнь.

Он также добавил, что в рамках проекта предусмотрена закупка специальной дорожной техники для зимнего содержания дороги. Отныне «тяготы пути, как муки» останутся в прошлом, и будет доказано, что хорошая дорога действительно сокращает расстояния.

В завершение президент Садыр Жапаров подчеркнул, что цель руководства страны продолжать такие важные проекты, развивать страну и улучшать жизнь каждого гражданина и что сегодняшние достижения - это результат нашего совместного труда, единства и веры в будущее.