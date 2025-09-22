Стало известно, какие медучреждения перенесут за пределы Бишкека в Кара-Жыгач

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Там на 106 гектарах будет расположен медицинский городок

В селе Кара-Жыгач под Бишкеком будет построен многопрофильный медицинский городок на площади в 106 гектаров. Указ о реализации проекта подписал президент Садыр Жапаров в августе.

О том, какие медицинские учреждения перенесут туда, рассказал ведущий специалист управления бюджетной политики и финансового анализа Минздрава Суюнбек уулу Шер.

«На подготовительные работы отведено шесть месяцев, а строительство продлится года. Проект координирует Управление делами президента КР. В новый комплекс перенесут следующие учреждения:

-Национальный госпиталь,

-Терапевтический центр Республиканской больницы,

-Национальный хирургический центр им. М. Миррахимова,

-Национальный кардиологический центр,

-Республиканскую психиатрическую и наркологическую больницу,

-Национальный центр фтизиатрии.

Центр скорой помощи и инфекционная больница не будут перенесены», - пояснил Суюнбек уулу Шер.

Чиновник подчеркнул, что большинство зданий нынешних больниц в Бишкеке построены в 1950–80-е годы и морально устарели. Новый комплекс позволит централизованно расположить госпитали, что особенно удобно пациентам из регионов.

Источник: vesti.kg



