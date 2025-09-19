Бишкек объединят в агломерацию с Кара-Балтой, Токмаком и Военно-Антоновкой

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стратегию развития представили разработчики генплана

Разработчики генерального плана обсудили стратегические вопросы комплексного пространственного развития страны с акцентом на приоритетное развитие Бишкека, города Ош и других городов, а также необходимость создания равных качественных и комфортных условий жизни. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По ее данным, эксперты обсудили направления развития ближайших агломерационных связей Бишкека в окружении таких городов как Кара-Балта, Токмак, Военно-Антоновка и других городов Чуйской области.

«Город Бишкек – главный драйвер страны. Активное развитие Бишкека создаст комплексный мультипликативный эффект и станет определяющим для формирования Бишкекской агломерации», - отметила руководитель отдела экономики градостроительства НИИ ПГ Ольга Друзина.

Она также подчеркнула, что особое внимание должно быть уделено обеспечению города качественными кадрами, сохранению и возрождению производственных зон, вопросам продовольственной безопасности столицы с учетом роста численности населения.

В мэрии добавили, что разработчики генерального плана примут во внимание все предложения, поступившие в ходе всех обсуждений и встреч, и учтут их при разработке проектных решений.

Отметим, что горожане могут принять участие в социальном и транспортном опросах, направленных на поиск эффективных решений при разработке Генплана Бишкека.

