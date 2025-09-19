Со следующего года Минпросвещения возвращает школам статус гимназий и лицеев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cейчас идет обнуление нормативов, стандартная подготовка, переподготовка кадров. Внедряется профильное образование.

Со следующего года возвращаем статус некоторых школ, сказала министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева 17 сентября на церемонии вручения ноутбуков завучам столичных школ.



«К примеру, школе №13 дадим больше часов по изучению английского языка, сокращаем другие профильные предметы. Школе №61 даем больше часов физико-математического направления. Это есть профиль, это есть будущая профессия.



Здания профессиональных училищ по всей республике используются в полной мере в соответствии с их назначением. В то же время в отдаленных районах наблюдается недостаточная загруженность отдельных помещений. Для повышения эффективности и расширения возможностей подготовки кадров министерством рассматривается инициатива создания учебно-производственных комплексов, которые позволят максимально задействовать имеющуюся инфраструктуру и обеспечить молодежь востребованными профессиями», - рассказала Кендирбаева.



Все образовательные организации в Бишкеке были лишены статусов гимназии и лицея на основании постановления Кабинета министров №519 от 27 августа 2024 года. Тогда министр Догдуркуль Кендирбаева объясняла это тем, что все школы должны быть одинаковыми, и дети должны учиться по микроучастку.

Тогда статус убрали у школ №№29, 20, 26, 63, 64, 91, 68, 72, 74, 23, 62, 9, 39, 31, 95.

