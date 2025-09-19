Налоговая разыскивает учредителя фирмы, задолжавшей более 400 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В результате образовались риски неуплаты налогов в размере 400 млн сомов, что является прямым ущербом государственному бюджету

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики разыскивает учредителя компании ОсОО «НОМОС» за многомиллионные налоговые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.



Государственная налоговая служба сообщает о выявленных фактах грубого нарушения налогового законодательства и нанесения значительного ущерба государству компанией ОсОО «НОМОС».



«Данное предприятие, зарегистрированное в августе 2024 года, за короткий срок ввезло на территорию Кыргызстана продовольственные товары (ананасы, виноград, арбузы, апельсины и т.д.) на сумму 3 млрд 506 млн 184 тыс. 546 сомов. Однако в официальной налоговой отчётности отсутствуют какие-либо сведения о дальнейшей реализации этих товаров. В результате образовались риски неуплаты налогов в размере 400 млн сомов, что является прямым ущербом государственному бюджету», - говорится в сообщении.



Учредителем компании является Токтосунова Асия Адылбековна, которая на сегодняшний день разыскивается налоговыми органами.



В ГНС сообщили, что на имя Токтосуновой А.А. зарегистрировано ещё пять компаний, часть из которых также занимается импортом товаров из третьих стран.



«Ни одна из этих фирм никогда не отражала данных о реализации или признаков деятельности и не уплатила ни одного сома налогов в бюджет страны», - рассказали в Налоговой.



Государственная налоговая служба рассматривает версии о том, что Токтосунова А.А. может являться подставным лицом или же её личные данные используются организованными преступными группировками для уклонения от уплаты налогов и вывода средств из оборота.



В ГНС сообщили, что подобные схемы создают колоссальные потери для экономики, подрывают справедливую конкуренцию и наносят ущерб каждому гражданину страны.



ГНС просит Токтосунову Асию Адылбековну, выйти на связь по телефону (0312) 62-11-52 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Источник: АКИpress

