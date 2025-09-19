Браконьер отстрелил 5 горных козлов в Ак-Суйском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мужчину водворили в ИВС

Сотрудники Службы туристической и экологической полиции УВД Иссык-Кульской области выявили факт незаконной охоты и задержали браконьера.

Как сообщили в УВД региона, в рамках уголовного дела установлено, что К.А. незаконно отстрелил пять горных козлов в сыртовой зоне Ак-Суйского района.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены головы и шкуры пяти горных козлов. Подозреваемый К.А. задержан в порядке ст. 96 УК КР и водворен в изолятор временного содержания.

Источник: vesti.kg



