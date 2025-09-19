Садыр Жапаров передал Управделами президента еще одно ведомство

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Садыр Жапаров подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ о Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров.

Согласно указу №259, подписанному 15 сентября, госагентство переименовано в Государственный центр по регистрации ТС и водительского состава и передано в ведение Управления делами президента.

Отмечается, что решение принято для создания новой многофункциональной и эффективной государственной организации по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам, улучшения условий их предоставления, а также реализации государственной политики в сфере регистрации транспортных средств и водителей.

Установлено, что Управделами президента осуществляет:

регистрацию, перерегистрацию транспортных средств;

проведение квалификационных экзаменов;

выдачу водительских удостоверений на право управления транспортными средствами;

лицензирование образовательных организаций (автошкол) по подготовке и переподготовке водителей;

изготовление государственных регистрационных номерных знаков (в том числе со специальными комбинациями цифр или букв);

разработку и реализацию государственной политики в сфере оборота фирменных номерных знаков для автотранспортных средств.

Государственный центр является правопреемником Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водителей при кабмине.

Реализацию указа поручено осуществить в пределах утвержденных штатных единиц и средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год для государственных органов.

Напомним, ранее агентство было государственным учреждением "Унаа" и входило в структуру Министерства внутренних дел.

Источник: kaktus.media