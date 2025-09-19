В Бишкеке торжественно открыли памятник Нузуп Аталыку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Памятник установлен на улице Жайыл Баатыр, на пересечении с улицами Б. Алыкулова и Муромской.

На окраине Бишкека в селе Орок сегодня состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся государственному деятелю XIX века Нузуп Аталыку.

В церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, автор книг о Нузуп Аталыке, писатели, историки и гости города.

Памятник установлен на улице Жайыл Баатыр, на пересечении с улицами Б. Алыкулова и Муромской.

Автором монумента стал скульптор Сейит Калбаев. Высота памятника составляет 5,8 метра, постамент достигает 7 метров.

Мероприятие открылось театрализованной постановкой, посвященной исторической личности Нузуп Аталыка.

Справка

Нузуп Аталык (1794–1844) — известный государственный деятель и военачальник XIX века, уроженец Аксыйского региона. Он стал первым среди кыргызов, кто достиг военного звания «мин башы» («тысячник»). По данным различных источников, Нузуп Эсенбай уулу родился в 1794 году (по другим версиям — в 1796–1798 гг.) в селе Афлатун Аксыйского района. Его отец Эсенбай был уважаемым и влиятельным человеком, игравшим заметную роль в политической жизни Кокандского ханства.

Источник: Кабар