В Таласской области строят детский сад за 101 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая стоимость объекта составляет 101 млн сомов.

В селе Кен-Арал Бакай-Атинского района Таласской области началось строительство детского сада на 140 мест. Об этом сообщает Минстрой.

Проект реализует департамент жилищно-гражданского строительства, финансирование обеспечено из республиканского бюджета. Общая стоимость объекта составляет 101 млн сомов.

Двухэтажное здание площадью 1 397 м² будет соответствовать современным требованиям. В настоящее время завершена заливка фундамента, работы переходят к следующему этапу.

Строительство направлено на развитие социальной инфраструктуры региона и расширение доступа детей к дошкольному образованию.

Источник: economist.kg