На перевалах снег. Минтранс просит водителей поменять летние шины

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дороги открыты, движение стабильное.

На перевале Тоо-Ашуу автотрассы Бишкек – Ош, а также на перевале Отмок дороги Суусамыр – Талас – Тараз сегодня идёт снег.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций КР, в настоящее время на участках работает спецтехника: трассы очищаются от снега и посыпаются инертными материалами. Дорожные службы дежурят круглосуточно, обеспечивая бесперебойное движение транспорта. Дороги открыты, движение стабильное.

Кроме того, снег выпал на перевале Соок автодороги Барскоон – Ак-Шыйрак и на перевале трассы Каракол – Энилчек, где также проведены работы по очистке дорог.

В то же время на трассе Бишкек – Нарын – Торугарт в Боомском ущелье, а также на перевалах Кубакы, Долон, Кызыл-Бел, Туз-Бел, Чар и Ак-Бейит снег не выпадал. Дороги открыты, движение идёт без перебоев.

Водителям рекомендуется заранее заменить шины и возить с собой противоскользящие цепи для обеспечения безопасности.

Источник: Кабар