В Бишкеке 21 сентября перекроют дороги из-за марафона Bishkek Snow Leopard

В Бишкеке 21 сентября временно перекроют дороги из-за благотворительного марафона Bishkek Snow Leopard Run 2025. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 06.30 до 13.00 будут временно закрыты для движения транспорта следующие участки дорог:

проспект Чуй (от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова);

улица Абдрахманова (от проспекта Чуй до улицы Иманалиева);

улица Иманалиева (от улицы Абдрахманова до проспекта Чингиза Айтматова);

улица Масалиева (от улицы Абдрахманова до проспекта Чингиза Айтматова, северная сторона);

проспект Чингиза Айтматова (от улицы Иманалиева до проспекта Чуй).

Власти города рекомендуют водителям заранее планировать маршруты движения и учитывать ограничения.