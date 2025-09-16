Комитет ЖК поддержал выплаты до 2 млн сомов многодетным матерям в высокогорье

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Законопроект одобрен в первом чтении

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 15 сентября одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон КР «О государственных пособиях».

Инициатор проекта закона — председатель кабинета министров.

По словам главы Минтруда Каната Сагынбаева, цель законопроекта — приведение действующего закона в соответствие с указом президента от 18 декабря 2024 года № 370 «О единовременной выплате «Бала Береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и труднодоступных зонах».

Согласно документу, единовременные выплаты установлены в следующих размерах:

— за четвертого ребенка — 100 тысяч сомов;

— за пятого — 600 тысяч сомов;

— за шестого — 800 тысяч сомов;

— за седьмого — 1 млн сомов;

— за восьмого — 1,2 млн сомов;

— за девятого — 1,5 млн сомов;

— за десятого и последующих детей — 2 млн сомов.

Источник: vesti.kg



