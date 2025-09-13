Международный айтыш к 225-летию Алымбек датки: Обладателю Гран-при вручили квартиру

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Финал прошел 12 сентября на джайлоо Алымбек датки в Алайском районе.

В Алайском районе прошел международный айтыш кыргызских и казахских акынов, посвященный 225-летию кыргызского государственного и общественного деятеля Алымбек датки.



Как сообщили в Национальном театре «Манас», отборочный тур прошел 11 сентября в Доме культуры Алайского района, финал прошел 12 сентября на джайлоо Алымбек датки в Алайском районе.



Призовой фонд айтыша составил 6 млн сомов.



Итоги:



- Главный приз — Чыңгызхан Кожошев (квартира на 4 млн сомов);



- 1 место — Изат Айдаркулова (500 тыс. сомов);



- 2 место — Кутман Садыбакасов (300 тыс. сомов);



- 3 место — Жылдызбек Төрөканов (200 тыс. сомов).



Алымбек датка (1799/1807, Алайская долина — 1862, Коканд) — крупный кокандский, а также алайский государственный и политический деятель XIX века, сохранявший активность на протяжении трёх с половиной десятилетий.

Участвовал практически во всех значимых событиях 1827—1862 годов, когда на троне поочерёдно находились восемь ханов. Был правителем Андижанского вилайета, в период управления которым перенёс свою ставку в Ош, что повысило статус города, и был визирем Кокандского ханства, а затем организатором крупного восстания, которое устроил в 1860 году, будучи обвинённым перед ханом в отказе сражения с русскими.

Источник: АКИpress