Жогорку Кенеш досрочно освободил Гулшаркан Култаеву от должности члена ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее она подала заявление об уходе по собственному желанию

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрели вопрос о досрочном освобождении от должности члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Гулшаркан Култаевой по собственному желанию.

Информацию по данному вопросу представила председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

По итогу рассмотрения Жогорку Кенеш досрочно освободил от должности члена ЦИК Гулшаркан Култаеву.

Источник: vesti.kg



