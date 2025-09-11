В Бишкеке к концу декабря откроют альтернативный проезд улице 7 Апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Благодаря данному мосту в столице появится проезд, который будет альтернативой улице 7 Апреля от улицы Ахунбаева до улицы Льва Толстого.

Строительство моста на улице Шукурова с выходом на улицу Медерова планируется завершить в конце декабря 2025 года. Об этом 10 сентября сообщил вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев.



Ранее, 14 августа, в эфире «Биринчи радио» специалист Департамента развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Мирлан Калыков отмечал, что данный проезд будет альтернативой улице 7 Апреля. Однако тогда точные сроки завершения строительства моста не назывались.

Источник: АКИpress

