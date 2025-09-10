Замглавы ГУОБДД рассказал, где не работают камеры «Безопасного города»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Во всех областях на дорогах будут выставлены треноги.

Все ли камеры «Безопасного города» работают по стране, спросил депутат Арсланбек Эгембердиев («Ата-Журт Кыргызстан») у замглавы ГУОБДД МВД Айбека Джумагулова 9 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку.



По словам чиновника, камеры работают в Чуйской области, на автодороге Бишкек—Ош, не работают в Иссык-Кульской области.



«Камеры видеонаблюдения, установленные вторым этапом проекта «Безопасный город», не на 100% работают, но скоро заработают полноценно», - сказал Джумагулов.



Он также добавил, что во всех областях на дорогах будут выставлены треноги.

Источник: АКИpress

