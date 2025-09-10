           
В части Бишкека отключат горячую воду – список адресов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В муниципальном предприятии попросили горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

В Бишкеке 11 сентября временно приостановят подачу горячей воды из-за работ на тепловых сетях. Об этом сообщает столичный муниципалитет со ссылкой на «Бишкектеплосети».

Так, с 09:00 до 18:00 без горячей воды останутся дома по адресам:

  • ул. Гоголя, 114, 116, 116/1, 116/2, 179, 191;
  • ул. Фрунзе, 428б, 423, 425;
  • ул. Жумабека, 79/164;
  • ул. Семашко, 5, 7, 9.

С 09:00 до 16:00 отключение затронет:

  • ул. Шопокова, 119;
  • ул. Ибраимова, 108а, 108б, 181, 146а, 146;
  • ул. Чуй, 151;
  • ул. Огонбаева, 222;
  • ул. Абдрахманова, 199;
  • ул. Усенбаева, 140;
  • ул. Кузнечная крепость, 487 (баня №2).
В муниципальном предприятии попросили горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам.
