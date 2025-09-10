В части Бишкека отключат горячую воду – список адресов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В муниципальном предприятии попросили горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам.
В Бишкеке 11 сентября временно приостановят подачу горячей воды из-за работ на тепловых сетях. Об этом сообщает столичный муниципалитет со ссылкой на «Бишкектеплосети».
Так, с 09:00 до 18:00 без горячей воды останутся дома по адресам:
- ул. Гоголя, 114, 116, 116/1, 116/2, 179, 191;
- ул. Фрунзе, 428б, 423, 425;
- ул. Жумабека, 79/164;
- ул. Семашко, 5, 7, 9.
С 09:00 до 16:00 отключение затронет:
- ул. Шопокова, 119;
- ул. Ибраимова, 108а, 108б, 181, 146а, 146;
- ул. Чуй, 151;
- ул. Огонбаева, 222;
- ул. Абдрахманова, 199;
- ул. Усенбаева, 140;
- ул. Кузнечная крепость, 487 (баня №2).
В муниципальном предприятии попросили горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам.
Источник: economist.kg