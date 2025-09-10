В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Прием платежей начнется 23 сентября и продолжится до тех пор, пока не будет полностью заполнена квота. После прием платежей прекратят.

С 23 сентября в Кыргызстане стартует прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

Желающие совершить паломничество должны внести предварительный платеж в $2 тысячи и невозвратный сбор в 1 тысячу 200 сомов на специальный счет «Хадж-2026» в ОАО «Элдик Банк». Регистрация проводится в порядке живой очереди в зависимости от времени оплаты (на основании оригинала квитанции) и до момента заполнения квоты.

Кандидаты, оплатившие указанную сумму, должны с 23 сентября по 2 октября представить полный пакет документов в территориальные операторы при областных и городских казыятах для регистрации.

Требования к претендентам, участвующим в электронной регистрации на хадж:

регистрация проводится только на основании электронного паспорта или ID-карты;

оригинал квитанции о внесении предварительного платежа в размере $2 тысяч на счет «Хадж-2026» в ОАО «Элдик Банк»;

оригинал квитанции о внесении невозвратного сбора в размере 1 тысячи 200 сомов на тот же счет;

заграничный паспорт;

копия страницы электронного паспорта и загранпаспорта должна быть на одном листе;

загранпаспорт, срок действия которого истекает до 30 ноября 2026 года, считается недействительным;

для женщин обязательно наличие махрама;

если женщина едет с мужем — свидетельство о браке;

если с другим родственником-мужчиной — свидетельство о рождении;

для женщин, рожденных в январе 1981 года, принимается копия метрики или свидетельства о браке; для рожденных в феврале того же года — только оригинал документа;

четыре фотографии размером 3×4 (цветные, на белом фоне, на матовой бумаге);

женщинам запрещается фотографироваться в белом или черном платке, мужчинам — в белой рубашке и с белым головным убором;

фото, отредактированные в Photoshop, признаются недействительными;

медицинская справка по форме № 086у (с 23 сентября 2025 года), а также справки от психиатра и нарколога об отсутствии заболеваний;

подписанное согласие на обработку персональных данных (подпись должна соответствовать подписи в ID-карте);

подписание договора и внесение данных в хадж-базу (подпись должна соответствовать подписи в ID-карте);

указание размера одежды и личного номера телефона кандидата при регистрации у оператора;

возраст претендента должен быть не менее 18 лет (граждане, которым исполнится 18 лет в 2026 году, имеют право участвовать в хадже).

Если при получении визы в базе хаджа (Masar elektroniyah) или со стороны Саудовской Аравии будут установлены дополнительные платежи для ранее совершавших паломничество граждан, то такие расходы оплачиваются кандидатом самостоятельно. Операторы обязаны ознакомить каждого такого кандидата с этой информацией и включить ее в договор.

Граждане, планирующие хадж 2026 года, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются. Если в процессе приема платежей квота на хадж будет заполнена, прием средств в ОАО «Элдик Банк» прекращается.

В случае внесения изменений или дополнений к указанным требованиям будет сообщено дополнительно.

Источник: 24.kg