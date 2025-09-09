Кафе в Бишкеке могут закрыть из-за нарушения закона «О тишине»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Владельцам выписали денежный штраф

Кафе Boho city bar в Бишкеке могут закрыть из-за нарушения закона «О тишине». Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, владельцы заведения, расположенного на улице Пушкина, допускали громкую музыку и пение после 22:00. Поэтому они были оштрафованы на 28 тысяч сомов.

Ранее в отношении собственников кафе уже составлялись протоколы с вынесением штрафов на общую сумму в 64 тысячи сомов. Поэтому вследствие неоднократных жалоб на работу заведения подготовлено санитарное предписание о закрытии Boho city bar с 10 сентября.

Источник: vesti.kg



