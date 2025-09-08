Южнокорейская Korea District Heating Corporation готова сотрудничать с Бишкеком

Мэрия Бишкека и Korea District Heating Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплоснабжения. Документ предусматривает модернизацию отопительной системы столицы и внедрение экологически чистых технологий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча главы Бишкека с генеральным директором корпорации Чон Ён Ки прошла в зале заседаний муниципалитета. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области энергетики, включая развитие систем централизованного теплоснабжения.

Меморандум будет реализован в шести направлениях. Среди них – разработка стратегического плана модернизации отопительной системы с использованием высоких технологий, снижение выбросов углекислого газа, а также подготовка тарифной политики.

В завершение встречи стороны отметили значимость визита корейской делегации и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Источник: economist.kg