Министерство энергетики КР проведет общественные слушания по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее он был осужден за коррупцию и помилован президентом

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев вошел в состав делегации из Татарстана, которая в Бишкеке встретилась с министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым.

Делегация во главе с генеральным директором АО «Сетевая компания» Илшатом Фардиевым прибыла в столицу КР для переговоров по сотрудничеству в энергетической сфере на 2025-2027 года. В частности, стороны обсудили вопросы эксплуатации электрических сетей, внедрения энергосберегающих технологий и повышения качества обслуживания потребителей.

В составе делегации был замечен Айбек Калиев. Ранее он был осужден в Кыргызстане на 15 лет лишения свободы за коррупцию и помилован президентом.

